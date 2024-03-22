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Buray ile büyük aşk yaşamıştı! Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 11:04
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Buray, Ayşe Özyılmazel ile birlikteliğinin ardından gönlünü Ezgi Şenler'e kaptırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler çifti ayrılık kararı ile herkesi şaşırttı. Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı.

Buray ile büyük aşk yaşamıştı! Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı

Kadrosunda Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı Sevmek Yüzünden filminde rol alan Ezgi Şenler güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray ile büyük aşk yaşayan Ezgi Şenler ayrılık kararı ile herkesi şaşırtmıştı.

EZGİ ŞENLER

Ezgi Şenler, Buray ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu; Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun." dedi.

buray

2017 yılında Avusturalya'da yaşayan eşiyle uzak mesafelerde yaşamanın getirdiği zorluklar nedeniyle evliliğini noktalayan Buray, özel hayatıyla uzun süredir sessizliğini koruyordu.

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