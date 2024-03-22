Buray ile büyük aşk yaşamıştı! Ezgi Şenler ayrılık sebebini açıkladı

Kadrosunda Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı Sevmek Yüzünden filminde rol alan Ezgi Şenler güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray ile büyük aşk yaşayan Ezgi Şenler ayrılık kararı ile herkesi şaşırtmıştı.

Ezgi Şenler, Buray ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu; Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun." dedi.

2017 yılında Avusturalya'da yaşayan eşiyle uzak mesafelerde yaşamanın getirdiği zorluklar nedeniyle evliliğini noktalayan Buray, özel hayatıyla uzun süredir sessizliğini koruyordu.