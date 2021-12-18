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  4. Mardin'de kuyumcu cinayeti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de kuyumcu cinayeti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

18.12.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesinde çarşaflı saldırgan bir kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdü. Saldırganın dükkana girdiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi 1’inci Cadde’de Suriye uyruklu 35 yaşındaki İbrahim Amşe, kendisine ait kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak vuruldu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Amşe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis gelirken İbrahim Amşe ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çarşaf giymiş cinayet zanlısının dükkanın önüne geldiği ve saldırı için hazırlığını yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Cinayet sebebi henüz bilinmezken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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