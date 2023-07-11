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  4. Dehşete düşüren ceza! Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Dehşete düşüren ceza! Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

11.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın Delta Eyaleti'nin Warri Güney Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Ubeji bölgesinde bir grup genç uygunsuz giyime karşı mücadele ettiklerin söyleyerek bir hareket başlattıklarını söyledi. Kadınların kıyafetlerini değerlendiren grup uygunsuz bulmaları halinde para ya da kırbaç cezası uyguluyor. Dehşete düşüren uygulama tepkilere neden oldu.

Nijerya’da bir grup genç tarafından başlatılan “Terbiyesiz Giyime Karşı Mücadele” hareketi tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan kadınları paniğe sürükleyen hareketin sözcüsü, “Kadınların toplum içinde kışkırtıcı giyim tarzları nedeniyle bu hareket zorunlu hale geldi” diyerek kendilerini savundu.

“ARTIK MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

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Kadınların modaya ayak uydurmak için giyim tarzlarını tamamen değiştirdiğini dile getiren grup, “Kadınların çoğu moda adına çılgına dönmüştü. Bu çok rahatsız edici ve toplum bunu pek anlamıyor. Mini etek, kısa şort veya tayt giymeye toplum içinde artık müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

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Nijerya kırbaç kırbaç cezası kıyafet

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