Dehşete düşüren ceza! Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Nijerya’da bir grup genç tarafından başlatılan “Terbiyesiz Giyime Karşı Mücadele” hareketi tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan kadınları paniğe sürükleyen hareketin sözcüsü, “Kadınların toplum içinde kışkırtıcı giyim tarzları nedeniyle bu hareket zorunlu hale geldi” diyerek kendilerini savundu.

“ARTIK MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Kadınların modaya ayak uydurmak için giyim tarzlarını tamamen değiştirdiğini dile getiren grup, “Kadınların çoğu moda adına çılgına dönmüştü. Bu çok rahatsız edici ve toplum bunu pek anlamıyor. Mini etek, kısa şort veya tayt giymeye toplum içinde artık müsamaha gösterilmeyecek” dedi.