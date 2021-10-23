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  4. Dehşete düşüren anlar! Polisin belindeki silahı alıp kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren anlar! Polisin belindeki silahı alıp kurşun yağdırdı

23.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir müzikholde 500 TL'lik hesap nedeniyle başlayan tartışmanın önce adliyede sonra ise hastane önünde kavgaya neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Hastane önündeki görüntülerde; polisin belinden tabancayı alan şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucunda bir polis memurunu kolundan, bir şüpheliyi ise ayağından vurması yer aldı. Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, 5'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dehşete düşüren anlar! Polisin belindeki silahı alıp kurşun yağdırdı

Olay, 12 Ekim Salı günü İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, müzikhole eğlenmeye gitti. Grup burada bir süre vakit geçirdikten sonra, işletmeden hesap istedi. Çalışanlar tarafından getirilen hesabın 500 TL olduğunu gören grup buna itiraz etti. Bunun üzerine işletme sahipleri ile grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında mekandan ayrılan grup, olaydan bir gün sonra şikayet üzerine için adliyeye gitti. Grubun şikayet edeceğini öğrenen müzikhol sahipleri ise adliye önüne gelip, grup ile kavga etti. Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede karşılaşınca yine arbede yaşandı. Arbede sırasında, müzikhol sahibi olduğu öğrenilen Cuma Kocaman, polis memurunun belindeki tabancayı alarak rastgele ateş açmaya başladı. Rastgele açılan ateş sonucunda, polis memuru H.G. kolundan, T.Y. isimli şüpheli ise ayağından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, müdahale ederek olayı sonlandırdı. Olayda yaralanan polis memuru ile bir şüpheli hastanede tedaviye alındı.

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5 TUTUKLAMA

Olaydan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. (21), D.U. (33), B.K. (30), M.K. (21) ve H.S. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cesur Kocaman, Cuma Kocaman, Cafer Binen, Sadık Doğan ve Yüksel Kılıç tutuklandı. Olaydan sonra kaçan Timur K.'nın ise yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hastane önünde yaşanan arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede iki gurubun arasında kavga çıkması, o sırada Cesur Kocaman'ın polis memurunun belinden aldığı tabancayla çevreye rastgele ateş açması yer aldı.

DHA

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