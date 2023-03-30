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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Çin’de 7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki oyun arkadaşını kucağına alarak kuyuya attı

Dehşete düşüren görüntüler! Çin’de 7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki oyun arkadaşını kucağına alarak kuyuya attı

30.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Yunnan şehrinin Sonming ilçesindeki bir köyde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medya viral oldu. İsmi açıklanmayan 7 yaşındaki bir kız çocuğu, köyde birlikte oyun oynadığı 4 yaşındaki komşusunun oğlunu kucağına alarak 5 metre derinliğindeki kuyuya attı. 4 yaşındaki çocuğun yardım çığlıklarını duyan köylüler anında olaya müdahale etti.

Dehşete düşüren görüntüler! Çin’de 7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki oyun arkadaşını kucağına alarak kuyuya attı

Çin medyasına göre köy yetkilileri olayın 4 Mart günü saat 16.00 sularında meydana geldiğini ve Yang soyadındaki dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını doğruladı. Soğuk algınlığı dışında, çocuk herhangi bir ciddi yaralanma veya hastalık geçirmedi. Songming ilçe polisinin kuyudaki suyun yaklaşık 2 m derinliğinde olduğunu ve çocuğun su yüzeyine çarpmadan önce yaklaşık 2,65 m düştüğü bildirildi.

TAKAS KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

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Douyin'deki olayın klipleri, Çinli video paylaşım platformunun kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla kez görüntülendi. Köyde yaşayan bir kişi Wang soyadındaki kızın bir televizyon programında gördüğü bir komployu taklit ettiğini iddia etti.

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İki çocuğun komşu olduğunu ve olaydan önce sık sık birlikte oynadıklarını belirterek, çocukların ailelerinin para ve biraz yiyecek içeren bir anlaşma üzerinde anlaştığını da sözlerine ekledi.

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Çin Oyun çocuk su kuyusu

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