Dehşete düşüren görüntüler! Çin’de 7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki oyun arkadaşını kucağına alarak kuyuya attı

Çin medyasına göre köy yetkilileri olayın 4 Mart günü saat 16.00 sularında meydana geldiğini ve Yang soyadındaki dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını doğruladı. Soğuk algınlığı dışında, çocuk herhangi bir ciddi yaralanma veya hastalık geçirmedi. Songming ilçe polisinin kuyudaki suyun yaklaşık 2 m derinliğinde olduğunu ve çocuğun su yüzeyine çarpmadan önce yaklaşık 2,65 m düştüğü bildirildi.

TAKAS KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

Douyin'deki olayın klipleri, Çinli video paylaşım platformunun kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla kez görüntülendi. Köyde yaşayan bir kişi Wang soyadındaki kızın bir televizyon programında gördüğü bir komployu taklit ettiğini iddia etti.

İki çocuğun komşu olduğunu ve olaydan önce sık sık birlikte oynadıklarını belirterek, çocukların ailelerinin para ve biraz yiyecek içeren bir anlaşma üzerinde anlaştığını da sözlerine ekledi.