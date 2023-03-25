Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! Yasak aşkı ortaya çıkınca intikam almak istedi

Çin’de yaşanan bir olay ülkede büyük endişe yarattı. Hong Kong’ta yaşayan isimleri Ho ve Cheung olarak açıklanan bir çiftin evlilikleri ihanet dalgasıyla yerle bir olmuştu. Eşi Ho’nun iş yerinde tanıştığı Luk ile bir ilişkiye başladığını öğrenen koca duruma tepki göstermişti. Cheung’un tepkisinin sonrasında Ho ve Luk birlikte bir plana imza atarak öfkeli eşten intikam almak istedi.

PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Luk, Ho’nun hazırladığı planla Cheung’un her gün yürüyüşe çıktığı yolda karşısına çıktı. İkili arasında kısa sürede bir tartışma başladı. Luk elindeki kanalizasyon temizleyicisini adamın suratına attı. Cheung, göz kapaklarında yaralanmalarla birlikte kafasında, boynunda, üst vücudunda ve üst uzuvlarında yanıklar yaşadı. Bir ay boyunca hastanede kalan adam sayısız ameliyat yaşadı.

Luk olaydan iki gün sonra teslim oldu. Tutuklanan Luk suç ortalığı olarak sevgilisinin adını verdi. Ho ise olayla ilgili olarak kendisini suçlu hissederek defalarca ihanete teşebbüs etti. Luk’un suç ortağı olan sevgilisi Ho ise 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.