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  4. Dehşete düşüren olay! Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Dehşete düşüren olay! Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

10.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, eğitim gördüğü okulda 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan lise öğrencisi Yıldız Ö. (15), ağır yaralandı. Tedaviye alınan Yıldız Ö.’nün vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

Dehşete düşüren olay! Sınıfın penceresinden atlayan liseli ağır yaralandı

Olay, öğleden sonra Emek Mahallesi’ndeki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 10’uncu sınıf öğrencisi Yıldız Ö., üçüncü kattaki sınıfta yalnız başınayken pencereye çıkıp kendisini boşluğa bıraktı.

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Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Yıldız Ö. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yıldız Ö.’nün vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep
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