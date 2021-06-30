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Dehşeti yaşattı, sosyal medyadan paylaştı! Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu

30.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dehşet anlarını kayda alan kişi paylaşımında, 'Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin' yazısı yazdı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen O.B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T.'nin aynı evde bulunduğunu öğrendi.

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EŞİ VE ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine eve gelen O.B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye daha sonra da eşi S.B.'ye tabancayla ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

DEHŞET ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan bir elinde telefon bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli O.B.'nin ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan O.B.'nin, yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye daha sonra da eşine ateş ettiği anlar görüldü. O anları sosyal medya hesabında paylaşan O.B.'nin, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazısı yazdı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan O.B.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor. Öte yandan yaralanan S.B. ve Y.T.'nin durumlarının iyi olduğu ve tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldukları öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kadına şiddet İzmir
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