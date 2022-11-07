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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’in aile pozu sosyal medyada gündem oldu! “Resmen inzivada”

07.11.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olarak dünya çapında geniş bir üne sahip olan Lana Rhoades, geçtiğimiz yıllarda sektörden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıklamıştı. Modellik yapmaya başladığını söyleyen fenomen isim sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunmasına rağmen uzun aralıklarla paylaşım yapmayı tercih ediyor. Son olarak köpeği ve oğluyla bir fotoğrafını paylaşan Rhoades için “Resmen inzivada” yorumları yapıldı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’in aile pozu sosyal medyada gündem oldu! “Resmen inzivada”

Sosyal medyada yaklaşık 16.6 milyon takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, 19 yaşında sektöre adım atarak kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. Vajinal yapısının fiziksel olarak bozulduğunu ve gerçek hayattaki cinsel ilişki deneyimini unuttuğunu dile getirerek emekliliğini açıklayan Rhoades kariyerine son verdikten sonra derin bir sessizliğe büründü. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayan Rhoades’in uzun aradan sonra paylaşımı sevenlerini mutlu etti.

MUTLU AİLE TABLOSU

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2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına alan fenomen isim bebeğinin babasının kimliğini gizlemeye karar vererek gündem olmuştu. Bebeğini tek başına büyüttüğünü dile getiren Rhoades oğlu ve köpeğiyle çekilen bir karesini paylaştı. Oğluyla yılbaşı temalı kıyafetler giyen Rhoades paylaşımına “En iyi!” notunu ekledi.

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