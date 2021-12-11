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  4. Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen makyajsız halini paylaştı!

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen makyajsız halini paylaştı!

11.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne dekoltesi ve konuşmasıyla damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı.

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen makyajsız halini paylaştı!

5 Aralık'ta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle olay yaratan Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sezen, bu defa makyajsız pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'den makyajsız paylaşım!

  1. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle gündem olan güzel oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'den makyajsız paylaşım!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla sık sık magazin basınını meşgul ediyor.

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'den makyajsız paylaşım!

En son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine toplayan Sezen, ödül aldığı esnada yaptığı konuşmayla da, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'den makyajsız paylaşım!


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Melis Sezen Instagram
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