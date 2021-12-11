Dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen makyajsız halini paylaştı!

5 Aralık'ta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle olay yaratan Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sezen, bu defa makyajsız pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle gündem olan güzel oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla sık sık magazin basınını meşgul ediyor.

En son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine toplayan Sezen, ödül aldığı esnada yaptığı konuşmayla da, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



