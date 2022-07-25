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Dekoltesiyle olay olmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar yatak pozuyla dikkat çekti!

25.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58 yaşındaki güzel sanatçı Hülya Avşar, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel sanatçı, geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay yaratmıştı. Avşar, son olarak yatak pozuyla gündeme geldi.

Dekoltesiyle olay olmuştu! 58 yaşındaki Hülya Avşar yatak pozuyla dikkat çekti!

Her paylaşımıyla gündeme gelen güzel sanatçı Hülya Avşar, son olarak yatak pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde de derin göğüs dekolteli büstiyeriyle cesur pozlarını sergileyen Avşar'ın paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

58 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla adeta olay yaratmıştı.

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Derin göğüs dekolteli büstiyeriyle pozlarını sergileyen güzel sanatçının paylaşımlarına beğeni yağmıştı.

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YATAK POZUYLA OLAY OLDU

Son olarak Instagram hesabından yeni bir pozunu paylaşan güzel sanatçı güzelliğiyle dikkat çekti.

hülya avşar

Sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaşan Hülya Avşar adeta olay yarattı.

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Hülya Avşar Instagram
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