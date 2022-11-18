Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği hayrete düşürdü

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolde yer aldığı Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınan Melda Bekcan, asıl mesleğine geri döndü.
Diyarbakır doğumlu Melda Bekcan, 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ancak 2. sınıftayken kaydını dondurarak yeniden sınava girdi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne giren ünlü oyuncu, 2002 yılında mezun oldu.
Duru güzelliği nedeniyle ilgi odağı olan Melda Bekcan, tıp dünyasında başlayan kariyerini oyunculuğa yöneltti. Öğrencilik yıllarında birkaç reklam filminde rol alan Melda Bekcan, Can Gürzap'tan sunuculuk dersi aldı.
Deli Yürek dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Melda Bekcan, bir süre asıl mesleği olan diş hekimliğini yapamadı.
Zor Hedef, Mavi Rüya, Yusuf Yüzlü, Yeşeren Düşler, Hicret gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, en son 2013 yılında Helal Süt filminde kamera karşısına geçti.
44 yaşındaki Melda Bekcan, şimdilerde diş hekimliği yapıyor.
2013 yılından beri Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan Bekcan'ın hayatının büyük bir kısmı muayenehanede geçiyor.
Medya sektörü ile olan bağını tam anlamıyla koparmayan Melda Bekcan, zaman zaman çeşitli projelerde sunuculuk da yapıyor.