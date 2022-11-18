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  4. Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği hayrete düşürdü

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği hayrete düşürdü

18.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Tokuş'un Deli Yürek dizisinden ayrılmasıyla kadroya dahil olan ünlü oyuncu Melda Bekcan, bir süredir gözlerden yaşıyor. Şimdilerde 44 yaşında olan Melda Bekcan, yeni mesleğiyle şaşırttı.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği hayrete düşürdü

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolde yer aldığı Deli Yürek dizisiyle akıllara kazınan Melda Bekcan, asıl mesleğine geri döndü.

Diyarbakır doğumlu Melda Bekcan, 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ancak 2. sınıftayken kaydını dondurarak yeniden sınava girdi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne giren ünlü oyuncu, 2002 yılında mezun oldu.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Duru güzelliği nedeniyle ilgi odağı olan Melda Bekcan, tıp dünyasında başlayan kariyerini oyunculuğa yöneltti. Öğrencilik yıllarında birkaç reklam filminde rol alan Melda Bekcan, Can Gürzap'tan sunuculuk dersi aldı.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Deli Yürek dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Melda Bekcan, bir süre asıl mesleği olan diş hekimliğini yapamadı.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Zor Hedef, Mavi Rüya, Yusuf Yüzlü, Yeşeren Düşler, Hicret gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, en son 2013 yılında Helal Süt filminde kamera karşısına geçti.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

44 yaşındaki Melda Bekcan, şimdilerde diş hekimliği yapıyor.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

2013 yılından beri Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan Bekcan'ın hayatının büyük bir kısmı muayenehanede geçiyor.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Medya sektörü ile olan bağını tam anlamıyla koparmayan Melda Bekcan, zaman zaman çeşitli projelerde sunuculuk da yapıyor.

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı


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Kenan İmirzalıoğlu Zeynep Tokuş deli yürek

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