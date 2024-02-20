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DEM Parti İstanbul adaylığı başvurusunda geç mi kaldı? İddiaların ardından açıklama geldi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.02.2024 18:37 | Son Güncelleme:
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı başvurusunda geç kaldığı iddiası siyaset gündemini sarstı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada "İstanbul için herhangi bir sorun yok. İddianın nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul adaylığı başvurusunda geç mi kaldı? İddiaların ardından açıklama geldi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre bugün saat 17.00'de sona erdi. İstanbul'da ise DEM Parti iddiası gündem oldu.

Yerel seçimde İstanbul'da kendi adayını çıkarma kararı alan DEM Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunda geç kaldığı ve aday listesinin kabul edilmediği iddia edildi.

"İDDİANIN NASIL ÇIKTIĞINI BİLMİYORUZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Başvuruda geç kalmadıklarını ve herhangi bir sorunun bulunmadığını kaydeden Doğan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başvurumuzu yaptık bu konuda bir belirsizlik yok. Herhangi bir sorun yok. İddianın nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz ama herhangi bir sorun yok. Sosyal medyada eksik evrak iddiası çıkmış böyle bir şey yok, geç başvuru da yapmadık." ifadelerini kullandı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul DEM Parti
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