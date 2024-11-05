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DEM Partili Bakırhan'dan tepki çeken 'Şeyh Sait' çıkışı: Kürt halkı da aynısını yapacaktır!

05.11.2024 08:00
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Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözleri tepki çekti. Bakırhan "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Seyit Rıza'nın dediği gibi bizleri diz çöktürtemezsiniz" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Bakırhan'dan tepki çeken 'Şeyh Sait' çıkışı: Kürt halkı da aynısını yapacaktır!

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları Mardin'de açıklamalar yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: "BU YANLIŞLARDAN DÖNÜN"

CHP lideri Özel, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le birlikte belediye binasının önünde yaptığı açıklamada, "Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir. Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. İlla da barış, illa da kardeşlik demeye geldik. Ben doğmadan siyasete giren Ahmet Türk, diyaloğu temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Nereye kayyum atarsan ata yanlıştır. Ahmet Türk'e kayyum atayacakken duracaksın, Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil! Bu yanlışlardan dönün. O KHK ile OHAL'de çıkardığınız bu ahlaksız kanundan vazgeçin." dedi.

BAKIRHAN: "ŞEYH SAİTLER NE YAPTIYSA KÜRT HALKI DA ONLARIN YAPTIKLARINI YAPACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi bizleri diz çöktürtemezsiniz."

POLİS MÜDAHALE ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası belediye önünde bekleyen grup arasında polis arasında gerginlik yaşandı. TOMA'lar ile protestocu grup belediye önünden uzaklaştırıldı.

BATMAN'DA BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kayyum DEM Parti
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