MAGAZİN

Demet Akalı hesabı görünce deliye döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle zaman geçiren Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla deliye döndü.

Demet Akalı hesabı görünce deliye döndü

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagram hesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..." dedi.

demet-akalin-kahvalti-yaptigi-restoran-gelen-12149846_823_m

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
'Ben Müslüman sanıyordum''Ben Müslüman sanıyordum'
Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu... Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın çeşme

En Çok Okunan Haberler

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Babalar Günü'nü unutmadılar

'Babalar Günü'nü unutmadılar

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

Pelin Öztekin'in kolyesi tartışmayı ateşledi

'Ben Müslüman sanıyordum'

Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...

Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...

İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Deniz Baysal'ın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Güzel oyuncu makyajsız pozuyla beğeni topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.