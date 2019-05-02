Demet Akalın: Alanyaspor çağırsın giderim

Kayseri deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural’in ölümü Türk futbolunu üzüntüye boğarken 28 yaşındaki oyuncunun ailesinin mağdur olmaması için gereken adımlar atıldı. Akdeniz ekibi devre arasında bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sural’in sözleşmesinin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirecek. Yönetimin aldığı karara göre Sural’in hakedişlerinin yanı sıra kalan 2.5 yıllık kontratının parası da ailesine ödenecek.

DEMET AKALIN’DAN ÇAĞRI

Bu anlamlı hareketi sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın Alanyaspor’a bir çağrıda bulunarak kendisi de bir şeyler yapmak istediğini söyledi ve şunları yazdı: “Siz nasıl güzel insanlarsınız… Ne kadar çok üzülmüştüm o minik kıza… Sezon sonu gece yaparsanız seve seve geliriz biz”



