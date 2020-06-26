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Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde kızı ve arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Akalın, yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyledi. Akalın, "Alişan ilk beni aramış" dedi.

Demet Akalın: Alişan ilk beni aramış

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira, arkadaşı Özlem Yıldız, Yıldız'ın oğlu Demir Serter ve aile dostlarıyla Çeşme'de tatiline devam ediyor. Alaçatı'da dün akşam bir mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, saat 23.00 sıralarında ayrıldı. Mekandan maskesiz olarak çıktığı görülen Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaştı.

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Yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu.

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Kızı Hira'nın kameralardan rahatsız olduğunu dile getiren Akalın, bu nedenle çok fazla konuşamadığını söyleyip, "Tatilim iyi geçiyor" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu haberde tek dikkatimi ceken şey maskesiz olması yolda gariban vatandaşa maske yok diye ceza kesen polisler bunları neden görmüyo yada neden görmezden geliyo
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