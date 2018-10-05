Demet Akalın canlı yayında konuştu! 'Hira 1 günde olgunlaştı'

Kanal D'deki 'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu Fatih Ürek, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı '2. Sayfa'ya konuk oldu. Yakın dostu Demet Akalın'ın evliliğinde haksızlığa uğradığını anlattı. "DEMET HAKSIZLIĞA UĞRADI" 6 yıllık evliliğini bitiren Okan Kurt ve Demet Akalın hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek şöyle konuştu: "Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet'e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet'e haber verilmedi. Demet'in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü." Kanal D'deki 'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu Fatih Ürek, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı '2. Sayfa'ya konuk oldu. Yakın dostu Demet Akalın'ın evliliğinde haksızlığa uğradığını anlattı.

"DEMET HAKSIZLIĞA UĞRADI" 6 yıllık evliliğini bitiren Okan Kurt ve Demet Akalın hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek şöyle konuştu: "Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet'e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet'e haber verilmedi. Demet'in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü." "Demet Akalın boşandıktan sonraki akşam da beni aradı, 'Şu mobilya işini halledelim seninle' dedi. O gün ben Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını çekip koymuştum. Demet çok hassastır. Bir baktım Demet Akalın beni silmiş. Ona destek olmamı bekledi. Demet Akalın'la Okan Kurt, bir daha bir araya gelmezler. Çünkü Demet çok kırgın. Okan kendi ailesinden yana kullandı tercihini. Biz aslında birlikte çok eğlenirdik. Demet, Okan'ın borcuna kefil olmadı."