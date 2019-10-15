MAGAZİN

Demet Akalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan markete gitmeme çok şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak tebrik etmişti. Erdoğan'ın aradığı esnada telefonunu evde bırakıp markete gittiğini söyleyen Akalın o anları anlattı.

Demet Akalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan markete gitmeme çok şaşırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti. Bugün Gel Konuşalım programına konuk olan Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.

"ALIŞVERİŞE GİTMEME ERDOĞAN BİLE ŞAŞIRDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, telefonla uğraşırken dışarıdaki hayatın unutulduğundan bahsederken şunları anlattı: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz?

'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin."

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti. Recep Tayyip Erdoğan ise Demet Akalın'ı arayarak paylaşımında dolayı teşekkür etmişti Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" demişti.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Tuğba komplo kurdu denmişti! Haluk Levent araştırdı...Tuğba komplo kurdu denmişti! Haluk Levent araştırdı...
'Tek başıma yatıyorum!''Tek başıma yatıyorum!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Demet Akalın erdoğan Demet Akalın köprü Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

Biz 'bitti' demeden yine bitmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent, Tuğba hakkındaki araştırmasını tamamladı

Tuğba komplo kurdu denmişti! Haluk Levent araştırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt açıklaması: Tek yatıyorum

'Tek başıma yatıyorum!'

Berkay Hardal ile evlenen Dilan Telkök hamile mi?

Hamile mi? Bu sorular kızdırdı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Erotik film çeken Bella Thorne ödül aldı!

Erotik filmiyle ödül aldı! Mesajıyla dikkat çekti

Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu!

Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.