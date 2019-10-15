Demet Akalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan markete gitmeme çok şaşırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti. Bugün Gel Konuşalım programına konuk olan Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.

"ALIŞVERİŞE GİTMEME ERDOĞAN BİLE ŞAŞIRDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, telefonla uğraşırken dışarıdaki hayatın unutulduğundan bahsederken şunları anlattı: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz?

'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin."