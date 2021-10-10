Demet Akalın’dan Gülben Ergen için şok sözler!

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediyesi'nin "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde dinleyicilerle bir araya geldi. Arka arkaya iki konser veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde sahne aldı.

Yaklaşık iki saat müzikseverlerle bir araya olan Demet Akalın'ın (49) meslektaşı Gülben Ergen (49) ile ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.

GÜLBEN ERGEN'İ HEDEF ALDI

Sahnede yaptığı yardımlardan ve yakın zamanda hayata geçireceği bir projesinden bahseden Demet Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu.

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben (Ergen) gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum!" şeklinde konuştu.

Konseri dışardan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırmayı da ihmal etmedi.

