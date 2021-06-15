MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığına reklam göndermesi! 'Ayy bu da şarkı öncesi'

Demet Akalın'dan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığına reklam göndermesi! 'Ayy bu da şarkı öncesi'

15.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yine dilini tutamadı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Kaan Yıldırım haberini duyan Akalın, laf sokmada duramadı. Bir İnstagram sayfasında haberi gören Akalın, yaşanan ayrılığın yeni şarkı öncesi reklam için yapıldığını ima etti. Öte yandan bununla da yetinmeyen ünlü şarkıcı eşi Okan Kurt ile video çekerek hesabında yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Seda Sayan ile yaşadığı büyük tartışmayla uzun süre gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez hedefini Hadise'ye çevirdi. Polemikleri ve laf sokmaları ile bilinen Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çıkan ayrılık haberlerine gönderme yaptı. Akalın, yaşanan ayrılığın sahte olduğunu ve yeni şarkısı için reklam yaptığı imasında bulunarak ortalığı alevlendirdi.

GÖNDERME YAPMADAN DURAMADI

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ile biten programı nedeniyle büyük gerginlik yaşayan Demet Akalın bu kez hedefine Hadise'yi aldı. Bugün magazin gündeminde büyük ses getiren ayrılık iddiası ile çok konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığını sahte bulduğunu ifade ederek reklam imasında bulundu. Önce bir İnstagram sayfasında yayınlanan ayrılık haberine 'Ayy bu da şarkı öncesi' şeklinde yorum yaptı. Hızını alamayan Akalın, bir video çekerek ünlü çiftin ayrılık haberlerini ti'ye aldı.

Demet Akalın'dan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığına reklam göndermesi! 'Ayy bu da şarkı öncesi'

REKLAM İMASINDA BULUNDU

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün çıkan Hadise Kaan Yıldırım ayrılık haberlerinin ardından yaptığı paylaşım ile ortalığı karıştırdı. Akalın araba ile yolculuk ettiği esnada çektiği videoda, Okan Kurt’a “Beni takipten çıkar mısın ya, yeni şarkımın reklamı için” diyerek Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinin bitişinin, Hadise’nin yakında çıkacak şarkısı için reklam olduğu imasında bulundu.

Demet Akalın'dan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığına reklam göndermesi! 'Ayy bu da şarkı öncesi'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Cemre Baysel kimdir, nereli? Cemre Baysel kimdir, nereli?
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hadise Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.