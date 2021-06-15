Demet Akalın'dan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığına reklam göndermesi! 'Ayy bu da şarkı öncesi'

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Seda Sayan ile yaşadığı büyük tartışmayla uzun süre gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez hedefini Hadise'ye çevirdi. Polemikleri ve laf sokmaları ile bilinen Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çıkan ayrılık haberlerine gönderme yaptı. Akalın, yaşanan ayrılığın sahte olduğunu ve yeni şarkısı için reklam yaptığı imasında bulunarak ortalığı alevlendirdi.

GÖNDERME YAPMADAN DURAMADI

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ile biten programı nedeniyle büyük gerginlik yaşayan Demet Akalın bu kez hedefine Hadise'yi aldı. Bugün magazin gündeminde büyük ses getiren ayrılık iddiası ile çok konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığını sahte bulduğunu ifade ederek reklam imasında bulundu. Önce bir İnstagram sayfasında yayınlanan ayrılık haberine 'Ayy bu da şarkı öncesi' şeklinde yorum yaptı. Hızını alamayan Akalın, bir video çekerek ünlü çiftin ayrılık haberlerini ti'ye aldı.

REKLAM İMASINDA BULUNDU

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün çıkan Hadise Kaan Yıldırım ayrılık haberlerinin ardından yaptığı paylaşım ile ortalığı karıştırdı. Akalın araba ile yolculuk ettiği esnada çektiği videoda, Okan Kurt’a “Beni takipten çıkar mısın ya, yeni şarkımın reklamı için” diyerek Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinin bitişinin, Hadise’nin yakında çıkacak şarkısı için reklam olduğu imasında bulundu.



