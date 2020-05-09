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Demet Akalın'dan İrem Derici'ye dikkat çeken yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde vaktini nasıl değerlendirdiğini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı İrem Derici'ye Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, Derici'nin bir fotoğrafına "Adamlara bu kadar süslenseydin kucağında bebeğin olurdu" ifadelerini kullandı

Demet Akalın'dan İrem Derici'ye dikkat çeken yorum

Salgın nedeniyle gününün tamamını evde geçiren şarkıcı İrem Derici, bu süreçte takipçileriyle Instagram üzerinden bir araya geliyor.

Vaktini nasıl değerlendirdiğini sevenleriyle de paylaşan Derici'ye meslektaşı Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, şarkıcının bir fotoğrafına, "Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı" dedi.

Demet Akalın'ın yorumuna karşılık İrem Derici de, "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim" şeklinde karşılık verdi.

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