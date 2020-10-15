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Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı paylaşımı

15.10.2020 09:11 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı paylaşımı

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nı her bölümüyle olay oluyor. Demet Akalın Masumlar Apartmanı ile ilgili yaptığı paylaşımla olay oldu.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı yayınlandığı günden beri gündemde...

Masumlar Apartmanı hem oyunculuklarıyla hem de konusuyla merak ediliyor. Masumlar Apartmanı rüzgarına Demet Akalın da katıldı. Akalın dizinin son bölümünden sonra kendini tutamadı ve sosyal medyadan paylaşım yaptı. Akalın paylaşımında "Biri bana Masumlar Apartmanı'nın sonunu söylesin. Kitabı okuyan biri... İyileşiyorlar di mi?" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın'ın bu paylaşımına "iyileşiyorlar" yorumları yağdı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
su ezgi molada gram kadar oyunculuk yok .... kendi kendine gülüp duruyor....

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