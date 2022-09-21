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Demet Akalın'dan 'Miss Turkey 2022' isyanı: "Şu kızı nasıl harcadınız be yuh!"

21.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın 'Miss Turkey 2022' yorumu olay oldu. 1990 yılında mayo güzeli seçilen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 15 numarada yarışan Zeynep Elif Özal'ın harcandığını vurguladı. Demet Akalın'ın bu paylaşımı, tacı geçen yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan alan Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın seçilmesine sevinmediği şeklinde yorumlandı.

Demet Akalın'dan 'Miss Turkey 2022' isyanı: "Şu kızı nasıl harcadınız be yuh!"

Demet Akalın'ın Instagram hesabında yaptığı 'Miss Turkey 2022' paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti. Nursena Say; Zeynep Elif Özal, İrem Su Karahramantürk, Gizem Koşar, Aleyna Şirin, Ece Aydemir, Selin Erberk Gurdikyan, Hande Deniz Ulu, Esil Kaya ve Berfin Ant'ı geride bırakarak birinci oldu. Demet Akalın, Miss Turkey 2022'de güzelliğiyle adından söz ettiren Zeynep Elif Özal'ın harcandığını belirtti.

DEMET AKALIN'DAN ELEŞTİREL 'MISS TURKEY 2022' YORUMU!

Demet Akalın, Instagram hesabında 15 numarada yarışan Zeynep Elif Özal'ın fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü Şarkıcı paylaşımına "Bu kızı da nasıl harcadınız be, yuh!" notunu düştü.

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Miss Turkey 2022 finalinde birinci olan Nursena Say tacı geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.

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DEMET AKALIN, MISS TURKEY BİRİNCİSİ NURSENA SAY'I BEĞENMEDİ Mİ?

Zeynep Elif Özal'ın Demet Akalın'ın favorisi olduğu görülürken bu paylaşım sebebiyle ünlü şarkıcının Nursena Say'ın birinci olmasından memnun olmadığı düşünüldü.

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