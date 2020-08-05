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Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı Nostalji için evinin havuzunda objektiflerin karşısına geçen Demet Akalın photoshop iddialarıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Başarılı popçu Demet Akalın şarkısının piyasaya çıkmasından sonra eleştirilere tatil kareleriyle cevap verdi.

Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın şu günlerde yeni single çalışmasının heyecanını yaşıyor. Müzik çalışmalarıyla birlikte kısa bir süre sonra da yakın arkadaşı Alişan ile sabah programı sunuculuğuna başlayacak olan ünlü sanatçı yoğun iş temposuna kendisini Bodrum’da hazırladı. Kızı Hira Kurt ile Bodrum’da tatilin tadını çıkartan Demet Akalın önceki günlerde kendisini eleştirenlere cevap vermeyi ihmal etmedi.

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Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber tatil için Bodrum’u seçen Demet Akalın sosyal medya hesabından keyifli anların fotoğraflarını paylaştı.

demet akalın

Bikini ve mayolu yaz pozlarını sosyal medya hesabına yükleyen Akalın, “Her sene olduğu gibi bu seneki Bodrum tatilimiz” notunu düştü. Demet Akalın’ın tatilinde yakın arkadaşı Özlem Yıldız’da eşlik etti. Özlem Yıldız ünlü popçunun fotoğraflarına “Hem de en keyiflisinden. İyi ki!” yorumunu eklemeyi es geçmedi.

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Demet Akalın'ın paylaşımları önceki pozuyla kıyaslanmaktan kurtulamadı. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarında photoshop konusundaki ısrarını sürmeye devam etti.

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