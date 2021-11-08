Demet Akalın Ebru Gündeş'i takipten çıktı mı? Hadise paylaşımı kafa karıştırmıştı

Hadise ve Ebru Gündeş’in eski eşi Rıza Sarraf arasındaki iddialardan sonra Demet Akalın, Ebru Gündeş’in yanında yer almıştı. O Ses Türkiye jürisi olarak Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş'i destekleyenler arasında Demet Akalın en önde yer alıyordu.

Ancak Akalın geçtiğimiz günlerde Hadise'ye zeytin dalı uzattı. Hadise’nin şarkısını hikayesinde paylaşan ve Hadise’yle barışan Akalın, tarafını değiştirdi.

Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre; Demet Akalın, Ebru Gündeş’i takipten de çıktı. Akalın'ın neden böyle bir tutum sergilediği ise merak konusu oldu. Demet Akalın’ın Ebru Gündeş’i takipten çıktığı iddiası sonrası Akalın, gazeteci Bilal Özcan’a konuştu.

Akalın açıklamasında "Hiç Ebru Gündeş’i takip etmedim, Hep like’larım (beğenirim), anasayfama koyarım Ebru’yu, Ebru benim canım" açıklamasında bulundu.

