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Demet Akalın Ebru Gündeş'i takipten çıktı mı? Hadise paylaşımı kafa karıştırmıştı

08.11.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın Ebru Gündeş ile bağlarını kopardı. Hadise'nin tarafına geçen Akalın çok sevdiğini söylediği Gündeş'i takipten de çıktığı iddia edildi. Demet Akalın bu iddia sonrası açıklama yaptı.

Demet Akalın Ebru Gündeş'i takipten çıktı mı? Hadise paylaşımı kafa karıştırmıştı

Hadise ve Ebru Gündeş’in eski eşi Rıza Sarraf arasındaki iddialardan sonra Demet Akalın, Ebru Gündeş’in yanında yer almıştı. O Ses Türkiye jürisi olarak Hadise'nin yerine gelen Ebru Gündeş'i destekleyenler arasında Demet Akalın en önde yer alıyordu.

Ancak Akalın geçtiğimiz günlerde Hadise'ye zeytin dalı uzattı. Hadise’nin şarkısını hikayesinde paylaşan ve Hadise’yle barışan Akalın, tarafını değiştirdi.

Demet Akalın'dan Hadise paylaşımı! Ebru Gündeş görmesinDemet Akalın'dan Hadise paylaşımı! Ebru Gündeş görmesin

Söylemezsem Olmaz’ın haberine göre; Demet Akalın, Ebru Gündeş’i takipten de çıktı. Akalın'ın neden böyle bir tutum sergilediği ise merak konusu oldu. Demet Akalın’ın Ebru Gündeş’i takipten çıktığı iddiası sonrası Akalın, gazeteci Bilal Özcan’a konuştu.

Akalın açıklamasında "Hiç Ebru Gündeş’i takip etmedim, Hep like’larım (beğenirim), anasayfama koyarım Ebru’yu, Ebru benim canım" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ebru Gündeş Hadise
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