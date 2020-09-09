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Demet Akalın Ebru Şallı’nın oğlu Pars için dua etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce lenfoma tedavisi gören oğlu Pars Tan’ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde Alişan ve Demet Akalın’ın sunduğu sabaha programına röportaj verdi. Yaşadığı süreçleri ilk defa bütün içtenliğiyle anlatan Şallı’nın sözleri Demet Akalın ve Alişan’ı gözyaşlarına boğdu. Programın ardından Demet Akalın Ebru Şallı’nın vefat eden oğlu için dua ettiğini açıkladı.

Demet Akalın Ebru Şallı’nın oğlu Pars için dua etti!

Ebru Şallı’nın Harun Tan’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars iki yıl boyunca lenfoma hastalığıyla mücadele etmiş ve 17 Nisan’da hayatını kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlunun vefatının ardından adeta ailesiyle beraber inzivaya çekilen Ebru Şallı’nın her hareketi sosyal medyada olumsuz yankı uyandırmıştı. Kendisine yapılan olumsuz eleştirilere üzülmediğini belirten Şallı yaşadığı zor günleri ilk defa anlattı. Eski mankenin sözleri stüdyoda kendisini dinleyen Demet Akalın ve Alişan’ı duygulandırdı. Programın sonrasında Ebru Şallı’nın anlattıklarının etkisini üzerinden atamayan Demet Akalın sosyal medya paylaşımıyla eski mankene destek oldu.

‘ŞU AN SENİN İÇİN DUA EDİYORUM’

demet akalın
Yaşadığı acının çok büyük olduğundan bahseden Ebru Şallı, insanlardan anlayış beklediğini ifade etti. Röportaj sırasında kelimeleri seçmekte zorlanan Şallı’ya en büyük destek ise Demet Akalın’dan geldi. Program sonrasında sosyal medya hesabından kızı Hira’yla keyifli anlarını paylaşan Akalın, Ebru Şallı ve oğlu Pars’ın bir fotoğrafını yayınladı. Ünlü popçu fotoğrafa, “Ponçik şu an senin için dua ediyorum. Bir melek olarak gitmişsin ama bugün anladım ki anneciğin seninle o acıları dipten yaşmaış. Annen de bir melek. Güzel uyu, güzel kokan evlat” notunu düştü. Akalın’ın paylaşımı başta Ebru Şallı olmak üzere pek çok ismi duygulandırdı.

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