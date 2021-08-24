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  4. Demet Akalın eski dostu Selin Ciğerci hakkında net konuştu: Yanıldım

Demet Akalın eski dostu Selin Ciğerci hakkında net konuştu: Yanıldım

24.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya gündemi devam ederken Ciğerci'nin eski dostu Demet Akalın tarafını belli etti. Akalın eski dostuyla ilgili yanıldığını söyledi.

Demet Akalın eski dostu Selin Ciğerci hakkında net konuştu: Yanıldım

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatıyor. Canlı yayında cezaevine giden Akkaya'ya Ciğerci'nin eski dostu Demet Akalın'dan destek geldi.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Akkaya’ya, “Kadınların dertlerini dinle 3 gün bacım gelip geçer gerçek dert orada” diyerek teselli verdi.

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Akalın paylaşımının altına gelen, “Çok tepemize çıkarttınız o Selin'i ve sonuçlar!!!” mesajına da, “E bende insanım yanıldığım oldu napıyım? Zararın neresinden dönersen kâr!” diyerek yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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