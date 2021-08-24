Demet Akalın eski dostu Selin Ciğerci hakkında net konuştu: Yanıldım

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatıyor. Canlı yayında cezaevine giden Akkaya'ya Ciğerci'nin eski dostu Demet Akalın'dan destek geldi.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Akkaya’ya, “Kadınların dertlerini dinle 3 gün bacım gelip geçer gerçek dert orada” diyerek teselli verdi.

Akalın paylaşımının altına gelen, “Çok tepemize çıkarttınız o Selin'i ve sonuçlar!!!” mesajına da, “E bende insanım yanıldığım oldu napıyım? Zararın neresinden dönersen kâr!” diyerek yanıt verdi.



