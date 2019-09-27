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Demet Akalın’dan deprem paylaşımları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, dün gerçekleşen 5.8'lik deprem sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulundu.

Demet Akalın’dan deprem paylaşımları!

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem herkesi tedirgin etti. 5.8'lik depremin ardından herkes duygularını sosyal medyadan paylaştı. Bunlardan biri de Demet Akalın idi...

“ÇORAPLARLA OKULA FIRLADIM”

Akalın, yaşanan deprem felaketi sonrasında Twitter hesabından çok sayıda paylaşımda bulundu. Demet Akalın duygularını yazarken yazım kurallarına uymadığı gerekçesiyle kendisini eleştiren takipçilerine sert çıktı.  Kendisini eleştirenlere kızan Akalın "Okkalı bir küfürü hak ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar:

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