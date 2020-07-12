MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bodrum’da ortalık karıştı! Demet Akalın’ın sahnesini dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü! İşte olayın perde arkası...

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Alişan, önceki gün Bodrum’da eşi ve aile dostları Deniz-Esra Erdem ile birlikte Demet Akalın’ın sahnesini izlemeye gitti.

Konser için ön masada yer alan Alişan, Demet Akalın’ın sahneye çıkmasıyla birlikte şok yaşadı.

UçanKuş TV’de yayınlanan Pazar Magazin programına telefonla bağlanıp olayın detaylarını anlatan Alişan şunları söyledi:

"DAHA İLK ŞARKISINI OKURKEN HESAP GELDİ"

"Demet daha ilk şarkısını okurken bize hesap geldi. Ben de ‘hayırdır ne hesabı’ dedim ve garson tarafından ‘hesabı hemen almamız gerekiyor biz öyle yapıyoruz’ dedi. Ben de ‘tamam o zaman mekan sahibiyle görüşeceğim’ dedim. İşin tuhafı sadece bizim masadan hesap alındı, diğer masalardan o sırada hesap falan alınmadı. ‘Daha konser başlayalı 50 saniye olmuş hesap ne demektir’ dedim ve garsonu çağırdım.

"KREDİ KARTIMDAN 4 BİN TL ÇEKTİLER"

‘Hesabı ödeyip kalkıyorum’ dedim. Sonra gelip özür dilediler ama ben kabul etmedim. Kredi kartımdan 4 bin TL çektiler. Hesap krizi diye bir şey yok sadece saygısızlık var. Söylendiği gibi ödediğim para da hesabıma iade edilmedi, öyle bir şeyi de zaten kabul etmem. Demet’le konuştum o da çok şaşırdı.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Merve Boluğur'un plaj dansı!Merve Boluğur'un plaj dansı!
Sevilen dizi Yedi Numara yeniden ekranlardaSevilen dizi Yedi Numara yeniden ekranlarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Boluğur'un plaj dansı!

Merve Boluğur'un plaj dansı!

Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır? Afra Saraçoğlu’nun sevgili Mert Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi

Safiye Soyman 30. Sanat Yılı'na Bodrum'da girdi

Safiye Soyman 30. Sanat Yılı'na Bodrum'da girdi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçaoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu biyografisi

Aslı Enver barınaktan köpek sahiplendi

Aslı Enver'den anlamlı hareket

Fahriye Evcen'den filtreli paylaşım

Fahriye Evcen'den filtreli paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.