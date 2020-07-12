Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Alişan, önceki gün Bodrum’da eşi ve aile dostları Deniz-Esra Erdem ile birlikte Demet Akalın’ın sahnesini izlemeye gitti.

Konser için ön masada yer alan Alişan, Demet Akalın’ın sahneye çıkmasıyla birlikte şok yaşadı.

UçanKuş TV’de yayınlanan Pazar Magazin programına telefonla bağlanıp olayın detaylarını anlatan Alişan şunları söyledi:

"DAHA İLK ŞARKISINI OKURKEN HESAP GELDİ"

"Demet daha ilk şarkısını okurken bize hesap geldi. Ben de ‘hayırdır ne hesabı’ dedim ve garson tarafından ‘hesabı hemen almamız gerekiyor biz öyle yapıyoruz’ dedi. Ben de ‘tamam o zaman mekan sahibiyle görüşeceğim’ dedim. İşin tuhafı sadece bizim masadan hesap alındı, diğer masalardan o sırada hesap falan alınmadı. ‘Daha konser başlayalı 50 saniye olmuş hesap ne demektir’ dedim ve garsonu çağırdım.

"KREDİ KARTIMDAN 4 BİN TL ÇEKTİLER"

‘Hesabı ödeyip kalkıyorum’ dedim. Sonra gelip özür dilediler ama ben kabul etmedim. Kredi kartımdan 4 bin TL çektiler. Hesap krizi diye bir şey yok sadece saygısızlık var. Söylendiği gibi ödediğim para da hesabıma iade edilmedi, öyle bir şeyi de zaten kabul etmem. Demet’le konuştum o da çok şaşırdı.” dedi.

