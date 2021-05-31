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Demet Akalın'ın programı bitti! Yerine Seda Sayan geldi! Yapım şirketinden açıklama

31.05.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın ile Seda Sayan arasında Star TV'deki sabah programı nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Demet Akalın, Demet ve Alişan’la Sabah Sabah isimli programın bitmesine Seda Sayan’ın neden olduğunu ileri sürmüş ve Sayan'ı Instagram hesabından engellemişti. Seda Sayan ise "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım" açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmelerden sonra ise yapım şirketi açıklama yaptı. Açıklamada yeni sezonda Seda Sayan'ın Star'da sabah programı yapacağı duyuruldu.

Demet Akalın'ın programı bitti! Yerine Seda Sayan geldi! Yapım şirketinden açıklama

Star TV'de Alişan ile birlikte yaptıkları “Demet ve Alişan’la Sabah Sabah” programı sona eren Demet Akalın, programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savunmuştu.

Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap vererek "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız bitti" ifadelerini kullanmıştı.

DEMET AKALIN SUSMADI!

Kısa süre sonra Akalın ise, "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj... Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler. Bilgine" diye Sayan'a karşılık vermişti.
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Yaşanan bu olayların ardından ise Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programının yapım şirketi Global Medya'dan açıklama geldi. Açıklamada programın daha önceden belli olduğu tarihte sona erdiği ve yeni sezonda Seda Sayan ile sabah programı yapılacağı duyuruldu.

Yapım şirketinin açıklamasından şu ifadeler kullanıldı:
"Global medya tarafından Star Tv için hazırlanan ve başarılı bir sezonun ardından final yapan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah“ programı sözleşmede öngörülmüş olduğu tarihte sona ermiştir. Her iki taraf da sözleşmenin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.

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Hemen akabinde de sayın Seda Sayan’a teklif götürülmüş ve yine Star Tv’de yeni sezonda yayınlanmak üzere başka bir program için kendisiyle anlaşma sağlanmıştır. Dolayısıyla bir programın bitirilip diğer bir program için anlaşma yapılmasının birbiriyle ilintisi yoktur. Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir. Bu vesile ile global medya olarak değerli sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Türkiye’nin sultanı Seda Sayan’a da “Hoşgeldiniz” diyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin en çok izlenen ve ses getiren yapımlarına imza atan “Global medya” yeni projelerle izleyicilerin karşısında olmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alişan Demet Akalın Seda Sayan
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