Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. İlk öğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardından Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı. O dönemde bazı filmlerde de rol aldı. Bunlar: 1992 yılında "Günlerden Pazar", 1994 yılında "Tele Anahtar" ve aynı yıl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldı. Ece Sükan ile beraber Hayatın Anlamı isimli TV Filminde rol aldı.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.