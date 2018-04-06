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Demet Akalın kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Demet Akalın, bu akşam Beyaz Show'a konuk oluyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko konuk oluyor. Peki Demet Akalın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İlk albümünü ne zaman çıkardı? İşte Demet Akalın'a dair bilmek istedikleriniz...

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. İlk öğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardından Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı. O dönemde bazı filmlerde de rol aldı. Bunlar: 1992 yılında "Günlerden Pazar", 1994 yılında "Tele Anahtar" ve aynı yıl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldı. Ece Sükan ile beraber Hayatın Anlamı isimli TV Filminde rol aldı.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına ₺750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı. 2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi.Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu, ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi.

Akalın, 2015 Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

Şubat 2016'da Osman Pazarlama filminde eşi Okan Kurt ile birlikte konuk oyuncu rol aldı. Kasım'da onuncu stüdyo albümü Rakipsiz'i çıkış şarkısı Türkiye'de peş peşe iki hafta bir numara olan "Hayalet" ile birlikte yayımladı.

ALBÜMLERİ

Sebebim (1996)
Unuttum (2003)
Banane (2004)
Kusursuz 19 (2006)
Dans Et (2008)
Zirve (2010)
Giderli 16 (2012)
Rekor (2014)
Pırlanta (2015)
Rakipsiz (2016)

FİLMLERİ

Günlerden Pazar (1992)
Tele Anahtar (1994)
Osman Pazarlama (2016)

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