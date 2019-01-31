MAGAZİN

Demet Akalın konserinde evlilik teklifi eden çifte 35 bin TL'lik yüzük hediye etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın kendisine hediye gelen 35 bin TL'lik yüzüğü konserinde evlilik teklifi alan bir hayranına hediye etti.

Demet Akalın konserinde evlilik teklifi eden çifte 35 bin TL'lik yüzük hediye etti!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki Haliç Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Akalın, kendisine hediye gelen tektaşı konserinde bir hayranına düğün hediyesi olarak verdi.

35 BİN TL'LİK YÜZÜĞÜ HEDİYE ETTİ

Gecenin açılışını "Kulüp" şarkısıyla yapan Akalın, konserin ortalarına doğru evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Ünlü şarkıcı, sahnede evlilik teklifi alan hayranına düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerindeki 1.20 karatlık pırlanta yüzüğünü hediye etti.

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"YÜZÜK ALMAYAN BEYLERİ YAZIN"

Akalın, büyük hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından pırlanta yüzükle çekilen fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, 'Hediye gelen pırlanta yüzüğümü hediye ederek, bir çiftimizin büyük mutluluğuna vesile olduk. Sevgililer gününü bekleyin vallahi yüzük almayan beyleri yazın' notunu düştü.

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demet akalın evlilik teklifi lüks hediye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
senden başkasıda yapmaz bunu zaten demet :)
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