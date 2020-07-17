Demet Akalın: Okul açılmazsa yan evi sınıf yapacağım

Daha önce kızı Hira’yi salgın nedeniyle okula göndermeyeceğini açıklayan Demet Akalın yeni açıklama yaptı.

Koronavirüsün devam etmesinden korkan Akalın bu düşüncesinin hala arkasında. Akalın eğitimle ilgili kararını verdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Eylül’de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim… "

Öte yandan “geçinemiyorum” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın, sahne ücretinde indirime gittiğini de söyledi.

