Demet Akalın Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'i hedef aldı! "Korkunç bir kız"

Georgina Rodriguez'in Netflix belgeseli bir süredir gündemde. Christina Ronaldo'nun nişanlısı Netflix ile anlaşarak kendi adını taşıyan bir program çıkartmış ve geçmişten bu zamana tecrübelerini aktarmıştı. Christina Ronaldo ile tanışmadan önce yokluk çekmenin ne demek olduğunu ve tanıştan sonra da her şeye sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını dile getiren Georgina Rodriguez'i izleyen Demet Akalın ünlü modele sert sözler söyledi.

Georgina Rodriguez'in Netflix'teki belgeselini izleyen Demet Akalın paylaşımında "Korkunç bir kız. Ronaldo'ya acıdım" yorumunda bulundu.

Demet Akalın paylaşımının devamında "İnsan Irina Shayk'tan sonra bunda ne bulur?" diye sormadan da kendini alamadı.

