Demet Akalın Seda Sayan'ı sildi

Demet Akalın ile Seda Sayan, önceki akşam ortak bir dostlarının doğum günü partisine katıldı. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin partide birbirlerine uzak masalarda oturması dikkat çekti.

HANDE VE SEREN'İ BARIŞTIRMIŞTI

Sayan ile göz teması bile kurmayan Akalın geceden erken ayrıldı. Küslüğün sebebi; Seda Sayan’ın Demet Akalın’ın kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener ile Seren Serengil’i barıştırması.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ARADILAR

Afrin’e Mehmetçik’e moral ziyaretine giden ünlüler arasında olmadığı için sitem eden Demet Akalın, “Mehmetçik’e benim kadar destek olan yok ama beni çağırmadılar. Sitemimi Twitter’da dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı’ndan aradılar, konuştuk.” dedi.

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Seda Sayan ise konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve Duymayan Kalmasın'a konuştu. Sayan, "Bunun için tavır alıyorsa, canı sağolsun" dedi.