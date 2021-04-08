Demet Akalın Songül Karlı'nın son haline yaptığı yorumla olay oldu

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor.

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.

Son günlerde Deniz Seki ve Songül Karlı'nın photoshop değişimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmeye devam ederken, Seki ve Karlı için yapılan yoruma Demet Akalın'ın koyduğu gülme emojisi dikkat çekti.

Ünlü iki ismin değişimleriyle ilgili Akalın "En büyük düşman dost görünendir'den yola çıkarak..." yorumunda bulundu.

