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Demet Akalın Songül Karlı'nın son haline yaptığı yorumla olay oldu

08.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı imaj değişikliğine gitti. 47 yaşındaki şarkıcının yeni görüntüsü birçok ünlü isme benzetildi. Bu hali gündem olan Karlı için Demet Akalın'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Demet Akalın Songül Karlı'nın son haline yaptığı yorumla olay oldu

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor.

Songül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdiSongül Karlı yeni imajıyla gündem oldu! Photoshop gençleştirdi

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.

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Son günlerde Deniz Seki ve Songül Karlı'nın photoshop değişimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmeye devam ederken, Seki ve Karlı için yapılan yoruma Demet Akalın'ın koyduğu gülme emojisi dikkat çekti.

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Ünlü iki ismin değişimleriyle ilgili Akalın "En büyük düşman dost görünendir'den yola çıkarak..." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Deniz Seki Songül Karlı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
estetikte devrim inanamıyorum olamaz.birde boyasız badanasız makyajsız görsek sizi o zaman albeniniz olmaz şaka gibisiniz
kadın fırtına gibi sahalara dönüş yaptı

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