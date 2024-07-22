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  4. Demet Akalın ve Hande Yener aynı sahnede! Küslük bitti yorum yağdı

Demet Akalın ve Hande Yener aynı sahnede! Küslük bitti yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 09:09
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11 yıllık küslüğü 2018'de bitiren Hande Yener ve Demet Akalın aynı sahnede buluşunca sosyal medyada yorumlar gecikmedi. İkilinin sahnede şarkı söyledikleri anlara "Bir dönem kapandı" yorumları geldi.

Demet Akalın ve Hande Yener aynı sahnede! Küslük bitti yorum yağdı

Hande Yener ve Demet Akalın yıllarca küs kaldı. Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerini 2019'da bitiren Yener, küslüklerin anlamsız olduğunu ifade etmişti.

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O dönem Hande Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" demişti.

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Demet Akalın yıllar sonra Hande Yener'in sahnesine konuk oldu. Bir de üstüne sahnede Hande Yener şarkısı söyleyince sosyal medya yıkıldı.

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İkilinin o anlarını görenler "Vay helal olsun", "Bir devir sona erdi", "Duygulandım be", "Yaşlandılar vala" yorumlarında bulundu.

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Demet Akalın
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