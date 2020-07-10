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Demet Akbağ’dan Ata Demirer’e sakal tıraşı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 02:35 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Bozcaada'da birlikte tatil yaptıkları yakın dostu Ata Demirer'e teknede sakal tıraşı yaptı.

Ünlü komedyen Ata Demirer, yakın dostu usta oyuncu Demet Akbağ ile birlikte Bozcaada'da tatil yapıyor. Bir çok filmde birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ı Bozcaada'ki evinde ve teknesinde misafir eden Ata Demirer, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.

Demet Akbağ'ın, kendisine sakal tıraşı yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Ata Demirer'in videosu yüz binlerce beğeni aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE DE YALNIZ BIRAKMADI

Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde doğum gününü de Demet Akbağ ile birlikte kutlamıştı. Ata Demirer, Demet Akbağ ile denizde yüzerken çekilen bir fotoğrafı ise "Geldi" notuyla paylaşmıştı.

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Demet Akbağ ve Ata Demirer, Eyvah Eyvah serisi, Hedefim Sensin ve Niyazi Gül Dörtnala filmlerinde birlikte başrol oynamıştı.

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