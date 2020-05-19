MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı

Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Karantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden yeni yaşını kutladı.

Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı

Pek çok ünlüden farklı olarak karantina günlerini daha verimli geçirmeye çalışan Evgar bu süre zarfında çalmaya merak saldığı ukulelesi ile Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ şarkısını çalmış ve takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Evgar, bu defa da doğum günü paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 40 yaşına giren oyuncu fotoğrafına: “Canım 40 ım benim. Hoşgeldin, safa geldin” notunu düştü.

Başarılı oyuncuya ünlü meslektaşları ve yakın dostları da çok sayıda tebrik mesajı ile cevap verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptıNurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu polis kontrol noktasını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu polis kontrol noktasını ziyaret etti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Dudak uçuklatan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kucak açtık bekliyoruz

Kucak açtık bekliyoruz

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal’a ‘annelik’ hediyesi!

Kenan'dan annelik hediyesi

Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı

Nurgül Yeşilçay bayrağını kendisi yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti bebek bekliyor

Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti bebek bekliyor

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Son Dakika! Ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.