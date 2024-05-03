Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu! Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümünü konu edinen dizi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çok sevildi.

"Dr. Cha" dizisinden uyarlanan dizi reytinglerde de oldukça başarı elde etti. Dizinin son yayınlanan bölümünde ise yapılan bir çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.

SEYİRCİDEN KAÇMADI

Bir TikTok kullanıcısı Bahar'ın intikam sahnesindeki çekim hatasını yakaladı. Timur'un Bahar'ın notunu okuduğu sahnede aynaya kameramanın görüntüsü yansıyor. Kameramanın görüldüğü o anlar dikkatlerden kaçmadı.

Dizideki çekim hatasına; 'Böyle hatalar hâlâ oluyor mu?', 'Bu nasıl dikkatsizlik ya' gibi yorumlar yapıldı.





