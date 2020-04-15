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Demet Özdemir'den dans şov!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Demet Özdemir dans ederken çekilen videosunu Instagram'dan paylaştı.

Demet Özdemir karantina öncesine ait dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Oyuncu paylaşımın altına şu notu yazdı:

"Kötü günler geçtiğinde yapmak istediklerimi belirledim..."

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir, dans,

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