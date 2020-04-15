Demet Özdemir'den dans şov!

Demet \u00d6zdemir karantina \u00f6ncesine ait dans videosunu takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131. Oyuncu payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na \u015fu notu yazd\u0131:\n"K\u00f6t\u00fc g\u00fcnler ge\u00e7ti\u011finde yapmak istediklerimi belirledim..."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSurvivor'da Melisa Il\u0131cal\u0131 dans\u0131 olay oldu Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n k\u0131zlar\u0131 birlik olduSeda Sayan'dan servet de\u011ferinde yat\u0131r\u0131mSoyunmas\u0131yla olay olmu\u015ftu! Ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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