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  4. Demet Özdemir'den mini şortuyla ayna pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Demet Özdemir'den mini şortuyla ayna pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

01.06.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozuna yüz binlerce beğeni geldi.

Demet Özdemir'den mini şortuyla ayna pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte bir süre Kaş'ta tatil yapan Özdemir, İstanbul'a döndü.
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Özdemir yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
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Instagram'da 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir, paylaştığı son fotoğrafıyla da hayranlarının beğenisi topladı.

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Güzel oyuncunun mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı.

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Özdemir'in paylaşımına 700 bine yakın beğeni geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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