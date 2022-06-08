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Demet Özdemir göğüs dekolteli ayna pozuyla büyüledi! "Olaysın olay"

08.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu son olarak takipçilerini mest eden bir paylaşım yaptı. Göğüs dekolteli göbeği açık kombiniyle ayna pozu veren Demet Özdemir, sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

Demet Özdemir göğüs dekolteli ayna pozuyla büyüledi! "Olaysın olay"

En son Netflix'te yayınlanan, Şükrü Özyıldız'la beraber oynadıkları Aşk Taktikleri filmiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Demet Özdemir, her paylaşımıyla nefes kesmeye devam ediyor. Instagram hesabında 15.1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bu yaz Oğuzhan Koç ile evlenecek olan ünlü çift düğün hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Mehmet Demirkol'un Youtube'daki programına katılan ve orada soruları cevaplayan Oğuzhan Koç, evlilik tarihiyle ilgili tüyo vermişti.

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Bir senaryo yazdığını ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuzhan Koç, yazın muhtemelen düğün yapacaklarını belirtmiş ve Demet Özdemir'le evlenecekleri tarihin sinyallerini vermişti.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ AYNA POZU OLAY OLDU

Son olarak Instagram hesabından verdiği pozlarla dudak uçuklatan Demet Özdemir, paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etmeyi başardı.

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Göğüs dekolteli göbeği açık kombiniyle ayna pozları veren güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Paylaşımının altına yorum yazan takipçileri, "Olaysın resmen olay" yorumlarıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Instagram
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