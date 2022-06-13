Demet Özdemir göğüs dekolteli ayna pozuyla yine olay yarattı! "Çok güzelsin be"

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak çekim öncesi odasında göğüs dekolteli ayna pozu veren başarılı oyuncu adeta nefes kesti.

KULİSTE GÖĞÜS DEKOLTELİ AYNA POZU OLAY OLDU

Oynadığı dizi ve filmlerle herkesin beğenerek takip ettiği yıldız oyuncu Demet Özdemir, güzelliğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu çekim öncesi kulis odasında paylaştığı pozlarla adeta herkesi büyüledi. Göğüs dekolteli ayna pozunu takipçilerine sunan Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri Demet Özdemir'in pozlarına kayıtsız kalamadı ve, "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Çok kısa bir zaman sonra Oğuzhan Koç ile evlenecek olan güzel oyuncu Demet Özdemir'in düğün hazırlıkları sürüyor.

Güzel bir törenle evlenmeye hazırlanan ikili, bu yaz dünya evine girecek.

