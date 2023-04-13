Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılacak mı? Magazin gündemi ayrılık iddiası ile çalkalanıyor!

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin boşanma kararı aldı9kları iddia edildi. Konuya dair henüz ne Demet Özdemir'den ne de Oğuzhan Koç'tan açıklama gelmedi. Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti ile ilgili detaylar haberimizde...

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç iddialara göre anlaşmalı boşanma kararı aldı.

Evlilikte kriz yaşadıklarına yönelik haberlerle magazin gündemine gelen ünli çifte ilişkin iddia bomba gibi düştü.

İddiaya göre; deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitti.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AYRILIYOR MU?

Demet Özdemir'in evliliği bitirme kararı aldığı konuşuluyor. Snob Magazin'in iddiasına göre; taraflar ortak bir ayrılık açıklaması yapacak.

Henüz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

