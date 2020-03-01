Demet Özdemir'in doğum günü isteği! 41.170 TL toplandı

Oyuncu Demet Özdemir, doğum gününden bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkışlanacak bir harekete imza atmıştı. Özdemir açıklamasında "26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum.

Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum. Büyük & küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz" demişti.

Ünlü oyuncunun başlattığı kampanyaya hayranları büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 41.170 TL toplandı ve 13 kız çocuğunun 1 yıllık eğitim masrafı karşılandı.

