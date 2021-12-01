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  4. Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

01.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Özdemir, bu defa siyah elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı. Güzel yıldızın göğüs dekolteli pozuna, ''41 kere maşallah!'', ''Bebek gibisin'' ve ''Sen Allah'ın lütfusun'' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

İzmit doğumlu güzel oyuncu; Çilek Kokusu, No:309, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok projede yer aldı.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

İlk dizisi Sana Bir Sır Vereceğim olan Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir ile kariyerinde zirveyi gördü.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Ünü sınırları aşan Demet Özdemir'in, yurt dışında da pek çok hayranı bulunuyor.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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