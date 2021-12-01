Demet Özdemir'in göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Özdemir, bu defa siyah elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı. Güzel yıldızın göğüs dekolteli pozuna, ''41 kere maşallah!'', ''Bebek gibisin'' ve ''Sen Allah'ın lütfusun'' gibi yorumlar yapıldı.

İzmit doğumlu güzel oyuncu; Çilek Kokusu, No:309, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok projede yer aldı.

İlk dizisi Sana Bir Sır Vereceğim olan Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir ile kariyerinde zirveyi gördü.

Ünü sınırları aşan Demet Özdemir'in, yurt dışında da pek çok hayranı bulunuyor.



