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Demet Özdemir Instagram'ı resmen yaktı! İç çamaşırsız pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

14.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Disney Plus'un davetine katılan Demet Özdemir iç çamaşırsız tarzıyla adeta herkesi mest etti. Turuncu bir takım kombini yapan güzel oyuncu, göğüs dekoltesi vermeyi de ihmal etmedi.

Demet Özdemir Instagram'ı resmen yaktı! İç çamaşırsız pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Disney Plus etkinliğine katılan isimler arasında yer aldı. Turuncu takımı ve iç çamaşırsız tarzıyla tüm gözleri üstüne çeken yıldız isim, güzelliğiyle herkesi adeta büyüledi. Demet Özdemir'in sütyensiz kombini adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YAZIN EVLENİYOR

Oğuzhan Koç, katıldığı Youtube programında 'Yaza düğün var' sözleriyle, Demet Özdemir'le evleneceği gün için tarih vermişti. Güzel oyuncu geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almış ve 'Evet' yanıtını vermişti.

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İÇ ÇAMAŞIRSIZ TARZI NEFES KESTİ

Aralarında Hande Erçel, Demet Özdemir, Pınar Deniz ve Cansu Dere'nin de olduğu çok sayıda oyuncu, Disney Plus'un davetine katıldı. Erçel, Özdemir, Deniz ve Dere, sade ve şık tarzlarıyla geceye damga vurdu.

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Demet Özdemir ise sütyensiz turuncu takımıyla herkesin dikkatini çeken isim haline geldi. Güzel oyuncu cesur tercihiyle takipçilerinden tam not aldı.

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Paylaşım sonrasında sosyal medya adeta sallandı. Takipçileri Demet Özdemir'e, 'Su gibisin, sarı papatya' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Demet Özdemir
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