Demet Özdemir: İtalyanların ilgisi beni şaşırttı

Başarılı oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın en çok izlenen programlarından Verissimo'ya konuk olmuştu.

Oyuncu İtalya'da gördüğü ilgiyi Hürriyet'e şu sözlerle anlattı:

"İtalyanların ilgisi beni gerçekten çok şaşırttı. Sosyal medyada tabii ki birbirimizle etkileşimdeydik. Onların yazdığı yorumları okuyordum ama oraya gittiğimde gerçekten çok güzel şeyler yazdılar. Orada bir restorana yemek yemeye ya da programa gittiğimde, insanlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Sonuçta ne olursa olsun sosyal medya bir yere kadar sizi inandırıyor ama orada gidip canlı görmek insanı gerçekten çok gururlandırıyor."



